Leeuwarder Leeuwtje voor Ap Timmermans

Ap Timmermans is dinsdagmiddag onderscheiden met het Leeuwarder Leeuwtje. Timmermans krijgt het Leeuwtje voor zijn jarenlange inzet voor Leeuwarden. Zo was hij 34 jaar lang bestuurslid van een stichting die de bouw en exploitatie van parkeergarages bevorderde. Ook was hij lange tijd raadslid en wethouder in de gemeente Leeuwarden. Als wethouder heeft hij een belangrijke rol gespeeld bij de uitbreiding en modernisering van de parkeergarage Zaailand en de bouw van parkeergarage Hoeksterend.

— Gemeente Leeuwarden (@Gemeente_Lwd) November 28, 2017