Tweede Kamer: onderzoek fossielvrije Vliegbasis Leeuwarden

Vliegbasis Leeuwarden moet onderzoeken hoe ze in 2018 twee weken lang fossielvrij kan zijn. Dat wil de Tweede Kamer, die instemde met een motie van GroenLinks-Kamerlid Isabelle Diks. Zij wil dat de vliegbasis meedoet aan de Elfwegentocht. Dat is een project waarin bedrijven, overheden en organisaties in Fryslân van 1 tot en met 14 juli volgend jaar geen fossiele brandstoffen gebruiken.

Isabelle Diks: "De Elfwegentocht is een prachtig duurzaam project in het kader van Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad 2018. Dat Defensie bekijkt hoe ze hier een steentje aan kan bijdragen is heel goed nieuws. Samen kunnen we laten zien hoe we in Fryslân twee weken volop functioneren én geen, of zo min mogelijk, fossiele brandstoffen gebruiken."