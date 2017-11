Subsidie voor multifunctioneel centrum in Berltsum

De provincie trekt 125.000 euro uit voor de realisatie van een multifunctioneel centrum in Berltsum. Het is de bedoeling dat daar niet alleen voorzieningen voor het dorp zelf in komen, maar ook voor een groter gebied. Dan gaat het bijvoorbeeld om het consultatiebureau, de trombosedienst, de fysiotherapeut en het regiokantoor van thuiszorg Het Friese Land. Die zitten nu in het gebouw van het Groene Kruis, maar dat is ernstig verouderd. Een deel van de subsidie is bedoeld voor investeringen op het gebied van duurzaamheid.