Eenzame ouderen in feestmaand naar vakantiepark

Vakantiepark De Roggeberg in Appelscha heeft half december een groep eenzame ouderen te gast. Het gaat om mensen die bijna geen sociale contacten hebben en die dat vooral in de feestmaand merken. Ze krijgen die dagen een compleet verzorgd programma aangeboden, met bijvoorbeeld een kerstbrunch en een kerstmarkt of een bezoek aan de kapper. Ook op twee andere vakantieparken zijn eenzame ouderen te gast. De midweek wordt ze aangeboden door RCN Vakantieparken, een samenwerking met onder andere het Nationaal Ouderenfonds.