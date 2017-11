Politie staakt voor betere pensioenregeling

Een deel van de politie in het Noorden staakt dinsdagmiddag. In Drachten is een werkonderbreking gaande. De politie voert actie voor een betere (pre-)pensioenregeling. Politiemensen moeten ook langer doorwerken. Ze vinden zelf dat hun werk zo zwaar is, dat ze eerder met pensioen moeten kunnen. De politie houdt al een poosje estafettestakingen. In Drachten duurt de werkonderbreking dinsdag tot vijf uur.

Via een petitie zijn er intussen 38.000 handtekeningen opgehaald. Dat is bijna genoeg om het onderwerp op de agenda van de Tweede Kamer te krijgen. ACP-vakbondsbestuurder Gerrit van der Kamp praatte de mensen in Drachten bij over de petitie. Inzet van de acties is om de pensioenleeftijd in het politiekorps weer flexibel te krijgen en de fiscale belemmeringen voor een vroeg pensioen terug te draaien.

Volgens de vakbond is politiewerk een zwaar beroep en moet er soepeler met het pensioen worden omgegaan. Bovendien zou het jongeren meer kans geven op werk en doorstroming in het politiekorps.