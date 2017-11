Omrop-collega Dirk Baron (37) overleden

"Onze collega Dirk Baron is vanmorgen op 37-jarige leeftijd overleden. Dirk had alzheimer. Een week geleden zat ik nog bij hem thuis op de bank. Naast mij zat een op het eerste gezicht jonge en gezonde kerel. Je kon niet aan hem zien dat hij ernstig ziek was. Ja, zijn taalgebruik was niet altijd even helder, maar er zat wel een jongen die wist wat hij wilde. Het was voor hem duidelijk. Hij wilde niet dezelfde weg afleggen als zijn vader. Die had ook op jonge leeftijd alzheimer gekregen en die ervaring was voor Dirk traumatisch. Hij wilde beslist niet dat wat hij met zijn vader had meegemaakt, zijn eigen kinderen ook zou overkomen. Alles was goed doorgesproken en zijn besluit stond al lang vast. Vandaag heeft Dirk afscheid genomen van het leven.

"Eindelijk weer eens een mooie stem op de radio." Dat was de eerste reactie van oud-collega en audio-technicus Bert Hooijer toen hij Dirk voor de eerste keer als nieuwslezer voor de radio hoorde. Hij had gelijk. Dirk was een echte nieuwslezer en presentator. Zijn mooie, donkere stem, maar ook zijn manier van lezen en intonatie waren direct goed.

Dirk begon in 2002 op de radioredactie van Omrop Fryslân als redacteur/verslaggever. Door de jaren heen ontwikkelde hij zich steeds meer als journalist en radiomaker en was een aanwinst voor de nieuwsredactie. Dirk was sociaal, had veel humor, reageerde zo nu en dan onverstoorbaar en maakte tussen neus en lippen door scherpe en rake opmerkingen.

Belangrijk instrument in zijn werk was zijn mooie, donkere stem en dat leidde er al snel toe dat hij radiopresentator werd. Begin 2004 maakte Dirk zijn presentatiedebuut. Dirk was een natuurtalent. In 2008 maakte hij een logische volgende carrièrestap als nieuwslezer van het televisiejournaal Hjoed. Hij straalde rust uit op televisie en kwam betrouwbaar over in de huiskamer.

In 2013 nam Dirk afscheid van de presentatiediensten en werd volledig nieuwsverslaggever bij radio en televisie. Een bewuste keuze. Dirk wilde het televisievak leren en weer op pad als verslaggever voor de radio. Het leertraject verliep echter moeilijk. In het voorjaar van 2015 vertelde hij mij dat hij zich wilde laten onderzoeken op alzheimer. Zijn vader was daar, op jonge leeftijd, aan gestorven. Een klein halfjaar later kwam de definitieve diagnose en bevestiging. Tot deze zomervakantie heeft Dirk nog op de redactie van Omrop Fryslân gewerkt, maar toen kon het niet meer.

Dirk was een heel fijne collega, was enthousiast en had veel humor. Hij was er trots op dat hij bij de Omrop mocht werken en wat deed het hem zeer, toen hij afgelopen zomer afscheid van het bedrijf moest nemen. Hij wilde hier ook nog lang niet weg.

In september, op de Wereld Alzheimer Dag, was er bij de Omrop een documentaire te zien over Dirk Baron en zijn ziekte. In die documentaire, gemaakt door Murk Jaap van der Schaaf, was hij tegenover verslaggever Raynaud Ritsma heel resoluut. "Als ik in de buurt van de grens kom dat ik niet meer zelf over mijn wil kan beschikken, dan wil ik dat er euthanasie wordt toegepast. Ik wil niet dat wat mij met mijn vader is overkomen, ook mijn kinderen overkomt."

Twee weken geleden was Dirk even terug op de redactie van de Omrop. Hij was meteen weer op zijn gemak, als was hij nooit weggeweest. Hij zat vol praatjes en was hier bijna niet weg te krijgen. Het was zijn habitat, waar hij zich thuis en welkom voelde. Het was zijn afscheid van de collega's van de Omrop.

Uiteindelijk heeft Dirk in overleg met zijn vrouw Dieke een onmogelijke keuze moeten maken. Hij moest zelf bepalen waar zijn grens lag. En dat moest voordat de ziekte hem over de grens van zelfbeschikking bracht. Want dan was het te laat en zou hij niet meer wilsbekwaam zijn en was euthanasie niet meer mogelijk. Dirk heeft zijn keuze bij zijn volle verstand maanden geleden al gemaakt. Een onmogelijke keuze, maar tegelijk ook ongelooflijk sterk en dapper.

Een week geleden heb ik afscheid genomen van Dirk. We wisten beiden dat het de laatste keer was dat we elkaar recht in de ogen keken en dat Dirk vandaag definitief afscheid zou nemen. Woorden had ik niet. Een stevige handdruk, een klap op de schouder, tranen in de ogen..."

Sybren Terpstra, eindredacteur Omrop Fryslân