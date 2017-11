Zorggroep Liante in Oosterwolde krijgt nieuwe directeur

Zorggroep Liante in Oosterwolde krijgt per 1 december een nieuwe directeur. Anneke Groenenberg neemt het stokje over van interim-bestuurder Aukje van Kalsbeek, die ruim een jaar geleden een andere koers bij de organisatie in gang zette. De nieuwe directeur kijkt er naar uit om die koers door te zetten.

Volgens Groenenberg is er nog veel werk te verzetten. "Er is een koers uitgezet met een duidelijke positionering voor toekomstbestendige zorg voor kwetsbare ouderen in de regio Zuidoost-Fryslân. Er liggen nog veel uitdagingen en hier ga ik vol overtuiging mee aan de slag samen met medewerkers, bewoners/cliënten en hun vertegenwoordigers en vrijwilligers."

Zorggroep Liante heeft elf locaties voor ouderenzorg in Zuidoost-Fryslân. Er werken zo'n 700 mensen bij de organisatie.