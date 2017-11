Persoonlijk drama voor trainer Marinus Dijkhuizen

Marinus Dijkhuizen ziet zijn ontslag bij SC Cambuur als een persoonlijk drama. Na de nederlaag tegen FC Eindhoven (2-1), heeft de directie dinsdag besloten om Dijkhuizen te ontslaan. Dat doet hem wat: "Ik heb veel gevoel bij de club." Met de zeventiende plaats in de Jupiler League zijn de prestaties teleurstellend. Dat geeft ook Dijkhuizen toe. "We staan te laag en missen kwaliteit op cruciale posities. Ik had het gevoel het tij te kunnen keren, maar die tijd is me niet gegund", zegt de geëmotioneerde Dijkhuizen, die als speler ook jaren in Leeuwarden speelde.

Eerder werd Dijkhuizen ook ontslagen bij NAC Breda en het Engelse Brentford. Nu dus ook bij Cambuur. "Je denkt wel eens: 'wil ik dit wel?' Maar ik kom er wel weer bovenop."