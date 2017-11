Bij een vechtpartij in de buurt van opvangorganisatie Zienn aan de Oostergoweg in Leeuwarden is dinsdagochtend een man gewond geraakt. De politie rukte massaal uit, zette de weg voor een gedeelte af en heeft verderop in de stad een verdachte aangehouden. Het slachtoffer is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet onderzoek naar de toedracht van de vechtpartij.