Door werkzaamheden aan de waterleiding hebben delen van Leeuwarden dinsdagmorgen een tijdje geen water of minder druk op de waterleiding gehad. Waterleidingbedrijf Vitens was in de omgeving van de Rembrandstraat bezig met het vervangen van brandkranen. Rond elf uur was de waterstoring opgelost.

Op de website waterstoring.nl kan de actuele stand van zaken bij waterstoringen worden gevolgd.