De politie in Leeuwarden heeft maandag een 27-jarige winkeldief uit de stad aangehouden. De man had spullen gestolen aan de Fuormanderij in Hurdegaryp. Hij vluchtte op een brommer. De politie hield de man aan op de Groningerstraatweg in Leeuwarden. De man had een boksbeugel bij zich. Er is ook een bloedproef bij de man afgenomen, omdat het vermoeden bestaat dat hij onder invloed van drugs was.