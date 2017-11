Tegenstanders Zwarte Piet willen nog protesteren in Dokkum

Er zijn plannen om in Dokkum alsnog te protesteren tegen Zwarte Piet. De actiegroepen Zwarte Piet is Racisme, Stop Blackface, Free Your Mind en Progressive Groningen hebben voor komende zaterdag een manifestatie op de Markt in Dokkum aangekondigd. Het zou gaan om een manifestatie voor de vrijheid van meningsuiting en het recht om te demonstreren.

Volgens de initiatiefnemers is er sprake van institutioneel racisme bij de overheid en de politie. Het is nog onduidelijk of de demonstratie ook doorgaat. Een demonstratie tegen Zwarte Piet bij de landelijke intocht van Sinterklaas in Dokkum werd op de A7 bij Joure tegengehouden door een blokkade van voorstanders van Zwarte Piet.