Marinus Dijkhuizen vertrekt per direct bij Cambuur

Marinus Dijkhuizen is geen hoofdtrainer van SC Cambuur meer. Aanleiding voor het ontslag zijn de teleurstellende resultaten van de club onder leiding van Dijkhuizen, die sinds de zomer bij de Leeuwarders actief was. De assistent-trainers Sipke Hulshoff en Jan Bruin nemen de taken eerst over. Cambuur gaat zich de komende tijd beraden over de verdere invulling van de technische staf.

Cambuur staat op dit moment op de zeventiende plaats in de Jupiler League. De ploeg heeft veertien punten uit vijftien wedstrijden. Cambuur won slechts drie keer. Maandagavond werd met 2-1 verloren in en van Eindhoven. Vrijdag is Telstar de tegenstander in Leeuwarden.