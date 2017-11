Roeiboot toproeister Inge Janssen in de berm bij Sneek

Het was een vreemd gezicht, maandagmiddag. Een dure professionele roeiboot in de berm langs de weg naar Sneek. Die vondst deed Elisabeth Zwerver van Tirns. Het bleek de roeiboot van toproeister Inge Janssen te zijn. Janssen won vorig jaar een zilveren medaille op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro. De roeiboot van ongeveer zeven meter was door de vervoerder niet goed vastgemaakt op de auto. Voor Inge Janssen een geluk dat de skiff nauwelijks schade had opgelopen. Deze week krijgt ze haar boot terug.