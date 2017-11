Marinus Dijkhuizen: "Verlies super frustrerend"

Marinus Dijkhuizen, de trainer van SC Cambuur, noemt het verlies in de extra tijd bij FC Eindhoven 'super frustrerend'. De Leeuwarders verloren met 2-1 door een strafschop in de extra tijd. "De eerste helft van ons was heel matig, daarom was ik in de rust ook pissig. De tweede helft was een stuk beter en dan toch weer verliezen. Ik had kunnen leven met een gelijkspel. Dit komt keihard aan voor iedereen bij Cambuur, super frustrerend."

Omar El Baad, de Cambuur-speler die de overtreding maakte, met als resultaat een strafschop voor de thuisploeg, was ook zwaar in mineur. "Ik denk dat ik een klap in mijn gezicht kreeg en ik voelde allemaal benen en handen en ik glij weg. Het was niet opzettelijk. Maar hij kan een penalty geven."

Cambuur-keeper Erik Cummins was goed op dreef, maar kon de inzet van elf meter net niet keren. "Ik zat er heel dichtbij, helaas net niet goed genoeg."