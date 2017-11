Een man die meedeed aan een survival aan de Kleasterkamp in Bakkeveen raakte maandagavond zwaargewond. Het slachtoffer zou van grote hoogte zijn gevallen. Door de ernstige verwondingen werd de traumahelikopter gealarmeerd. Met hulp van omstanders is het slachtoffer op een brancard naar de ambulance gebracht. Die heeft het slachtoffer naar het ziekenhuis in Drachten gebracht.