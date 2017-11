Drietal krijgt medaille voor redden vrouw uit auto in sloot

Age Amsterdam, Watze Piet Jorna en Peter Griepsma hebben maandag in het gemeentehuis van Littenseradiel de bronzen medaille van de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen gekregen. Op 3 maart van dit jaar haalden ze met z'n drieën Sjoukje Bloem uit het water. Zij was onderweg naar haar werk op de Westergoawei van de weg geraakt en in de sloot beland. Het lukte haar niet om zelf uit de auto te komen. De gordel zat te strak en die kon ze niet loskrijgen. In de auto, met haar hoofd net boven water, lukte het haar om de telefoon te pakken en 112 te bellen.

Op datzelfde moment hoorde ze naast de auto een plons en begon ze luid te roepen. De drie mannen hadden de auto in het water zien liggen en hadden meteen door dat er iets ernstigs aan de hand was. Met veel moeite lukte het hen om Sjoukje Bloem uit haar gordel te krijgen en op het droge te helpen. Waar Age Amsterdam, Watze Piet Jorna en Peter Griepsma het meest voor vreesden, was dat er nog kinderen in de auto zouden zitten. Dat was niet het geval.

Vanwege deze actie zijn de drie mannen voorgedragen voor een medaille van de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen. Die kregen ze maandag uitgereikt uit handen van burgemeester Johanneke Liemburg van Littenseradiel. Met Sjoukje Bloem gaat het goed. Ze heeft nog één keer over het ongeluk gedroomd en daarna niet meer. Ze is nog wel angstig in de auto, want ze ziet overal gevaar en kan niet ontspannen.