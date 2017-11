Zwembad It Gryn in Stiens wordt dinsdag onder de loep genomen door een keurmeester van het Nationaal Platform Zwembaden. Die organisatie bepaalt de voorwaarden van zwemdiploma's. De keurmeester zal inspecteren of de zwemlessen in It Gryn aan alle eisen voldoen. Die eisen zijn vernieuwd. Zwembaden hebben nog tot 1 januari de tijd om daaraan te voldoen.

Het zwembad in Stiens is al helemaal klaar voor de keuring, zegt Joke Dijkstra van het zwembad.