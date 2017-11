Hekken begraafplaats Nijelamer gestolen

De ijzeren toegangshekken van de begraafplaats in Nijelamer zijn gestolen. Volgens Nicolien Sijtsema, die naast de begraafplaats woont, zijn de hekken in de nacht van zondag op maandag meegenomen. Ze werd wakker omdat ze iets hoorde, maar ze zag toen niks. Maandagochtend belde Sipke de Jong van Stichting het Dorp Nijelamer dat de hekken waren gestolen. Nicolien Sijtsema is er akelig van: "Het raakt mij, want het maken van herinneringen op de begraafplaats begint bij het openmaken van deze prachtige hekken."

Bij de politie is aangifte gedaan van de diefstal en op sociale media is opgeroepen om uit te kijken naar de hekken.