Bij een auto-ongeluk op de A7 bij Tijnje is maandagavond een persoon gewond geraakt. Twee auto's botsten op elkaar, waarna een van de auto's op z'n kant in de sloot belandde. De andere auto slipte de berm in.

De gewonde persoon is met nog onbekend letsel per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet onderzoek op de plaats van het ongeluk. De rechterrijstrook van de A7 richting Heerenveen is daarom afgesloten voor verkeer.