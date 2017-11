Bert Otten wordt de informateur bij de coalitievorming in de gemeente Leeuwarden. Otten werkt op dit moment bij RadarAdvies in Amsterdam. Eerder was hij PvdA-wethouder in Hengelo en vicevoorzitter van het landelijke bestuur van de PvdA.

Eerder werd al bekend dat in de gemeente Súdwest-Fryslân Sander de Rouwe informateur wordt. In Waadhoeke is dat Fred Veenstra.