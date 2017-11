Lutz Jacobi: ''Verdeel bezuinigingen over gemeenten''

Leeuwarden moet niet alleen opdraaien voor de tekorten op het sociaal domein. De verdeling van bezuinigingen op bijvoorbeeld jeugdzorg moet eerlijker. Dat zegt fractievoorzitter Lutz Jacobi van de PvdA in Leeuwarden in It Polytburo. Sommige gemeenten houden geld over - in Leeuwarderadeel gaat het om vijf miljoen - en daarom moeten bestaande contracten worden opengebroken, vindt Jacobi.

In Leeuwarden gaat na de verkiezingen de formatie van start. Er zal worden gekeken of het bestaande college van PvdA, CDA en PAL GroenLinks uitgebreid kan worden met een vierde partij. Lutz Jacobi is er wel klaar voor. D66 en de VVD zouden er qua aantal zetels in de Leeuwarder raad voor in aanmerking komen.