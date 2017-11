Speelgoedbank Buitenpost wil bekender worden

In de aanloop naar 5 december hebben speelgoedbanken het extra druk. Dat is ook zo bij de speelgoedbank in Buitenpost. Het hele jaar door kunnen bijstandsgezinnen er speelgoed uitzoeken, maar in de periode voor 5 december komen er veel meer spullen binnen en zijn de vrijwilligers druk bezig met de inspectie daarvan. De puzzels moeten natuurlijk wel compleet zijn en in de autootjes moeten wel volle batterijen zitten.

Speelgoedbank Op Stelten in Buitenpost wordt draaiende gehouden door huismoeders Durkje, Jolanda en Marijke. ''Toen ik al dat speelgoed dat mijn kinderen niet meer gebruiken bij mij thuis zag, dacht ik: daar moet ik wat mee doen'', zegt Jolanda. In 2015 richtte ze, samen met Durkje en Marijke, de speelgoedbank in Buitenpost op.

''We hebben genoeg spullen. Alhoewel, we hebben wel behoefte aan spullen voor meisjes van negen tot twaalf jaar. Mensen weten ons echter nog niet zo goed te vinden'', zegt Durkje. Ze bevinden zich in de kringloopwinkel.