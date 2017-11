SkoalTV zit achter Friestalige vlogger Jennifer op Curaçao

Duizenden Instagrammers en YouTubers volgen iedere week de avonturen van de 19-jarige Jennifer de Vries uit Leeuwarden. Ze vlogt in het Fries vanaf het tropische eiland Curaçao, waar ze stage loopt in de horeca. Hoewel, dat lijkt zo. De filmpjes zijn in scène gezet voor de schooltelevisie van Omrop Fryslân Telefyzje. Naast de Omrop werken Afûk, Cedin en ROC Friese Poort ook mee.

Jennifer heet in het echt Laura Oosterloo en ze komt niet uit Leeuwarden, maar uit Heerenveen. Programmamaker Halbe Piter Claus is een van de bedenkers van de Jennifer-vlog. ''Wij wilden iets doen aan het Friese onderwijs voor mbo'ers. Die zijn tussen de 16 en 20 jaar oud. Met name in de zorg is het belangrijk dat men Fries verstaat, omdat daar met ouderen wordt gewerkt.'' Daarom riepen de programmamakers Jennifer in het leven, zonder te zeggen dat zij onderdeel was van Omrop Fryslân Skoaltelefyzje.

De fictieve vlogger zit op Curaçao, waar Papiaments wordt gesproken. Jennifer verstaat die taal niet en dat is een vergelijkbare situatie met Fryslân. ''De reacties zijn over het algemeen positief'', zegt Laura. ''De kijkers snappen het niet helemaal, maar vinden het wel heel leuk.'' Laura heeft haar rol als Jennifer op geloofwaardige wijze aangepakt. Ze heeft ook een al langer actief Facebook- en Instagramaccount als Jennifer.