Werkstraf voor verslaafde die vrouw aanreed

Een man uit Drachten heeft een werkstraf van 200 opgelegd gekregen voor het aanrijden van een vrouw. De man was verslaafd aan drank en GHB. Hij kwam net bij de dokter vandaan met een verwijzing naar een afkickkliniek. Daarna reed hij wat rond in zijn auto. In Sint Nicolaasga nam hij een bocht te ruim en reed hij een vrouw aan. Zij raakte zwaargewond.

De man is vaker veroordeeld voor rijden onder invloed. Afgelopen jaar kreeg hij nog een werkstraf, omdat hij met drank en GHB op met zijn auto een tuin in was gereden.