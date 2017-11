Geert Mak ontvangt Prins Bernhard Cultuurfonds Prijs 2017

Schrijver Geert Mak heeft maandagmiddag in Amsterdam de Prins Bernhard Cultuurfonds Prijs 2017 ontvangen. Het betreft een prijs van 75.000 euro voor zijn gehele oeuvre. De prijs werd uitgereikt door koningin Máxima en is bedoeld voor mensen die veel hebben gedaan voor cultuur, natuur en wetenschap. Volgens de jury heeft Mak een grote staat van dienst als schrijver van historische boeken. Mak, bekend van het boek 'Hoe God verdween uit Jorwerd', woont afwisselend in Amsterdam en in Fryslân. Aanvankelijk woonde hij in Bartlehiem, maar dit jaar kocht hij een huis in Jorwert.

"Door zijn ongeëvenaarde verteltrant heeft hij de historie voor velen tot leven gewekt. En niet alleen de geschiedenis van Nederland, maar ook die van Europa", aldus het Prins Bernhard Cultuurfonds.