VIDEO: Verkeerschaos in Leeuwarden

In Leeuwarden wordt al enige tijd op verschillende plaatsen gewerkt en dat zorgt zo nu en dan voor chaos in het verkeer. Zeker nu meer mensen vanwege het slechte weer in de auto stappen, loopt het verkeer vaak vast.

Sommige straten en wegen zijn afgesloten en automobilisten moeten omrijden. Sinds een week heeft de gemeente daarom op verschillende plaatsen verkeersregelaars ingezet. Bijvoorbeeld op het station, de Oostergoweg en de rotondes bij de Centrale. Momenteel zijn de straten bij het Blokhuisplein afgesloten. Dat zorgt ook voor extra drukte op bepaalde punten in de stad. Volgens Bart van der Scheer van gemeente Leeuwarden, zullen de werkzaamheden eind december wel klaar zijn en zal het verkeer dan weer door kunnen rijden.