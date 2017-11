Lisanne zit op Bali: "Ik heb wel extra boodschappen gehaald"

Lisanne van der Meulen uit Noardburgum woont tijdelijk op Bali. Erg aangenaam is het daar nu niet, want vulkaan Agung is actief. Rook en as stromen eruit en mensen die er in een straal van tien kilometer omheen wonen, wordt geadviseerd om onmiddellijk het gebied te verlaten. Zo'n 40.000 omwonenden zijn vertrokken, maar tienduizenden moeten nog weg.

"Ik woon op zestig kilometer van de vulkaan, ik kan het vanaf hier niet zien", vertelt Lisanne in De Middei fan Fryslân. Ze zit sinds begin oktober op Bali voor haar afstudeerscriptie. Ze studeert ergotherapie en blijft er tot januari. "Wel merk ik dat mensen op straat mondkapjes dragen en er zijn minder mensen op straat. Zelf heb ik ook maatregelen genomen voor als de vulkaan gaat uitbarsten. Ik heb voor een paar dagen boodschappen in huis gehaald, dus ben er wel mee bezig."

Het is niet duidelijk wat de vulkaan doet. "Het hangt van de windrichting af, die nu richting Lombok staat. Het vliegveld is ook dicht heb ik gehoord. Ik zit hier redelijk veilig, ik ben er niet echt bang voor, maar hou wel het nieuws in de gaten. Het thuisfront is wel wat ongerust, maar ze weten hoever ik van de vulkaan af zit, want ze zijn hier zelf een paar weken geleden op vakantie geweest."