Schaatser Jesper Hospes niet naar wereldbeker Salt Lake City

Schaatser Jesper Hospes uit Heerenveen mag niet meedoen aan de wereldbekerwedstrijden in Salt Lake City. Hospes had zich, op basis van de resultaten bij het Nederlands kampioenschap, gekwalificeerd voor de 500 meter, maar volgens de selectiecommissie van schaatsbond KNSB maakt Hospes geen kans op een plaats bij de eerste 24. Michel Mulder eindigde op het kampioenschap achter Hospes, maar hoort wel bij de top drie van de wereld, zegt de KNSB. Op basis van andere recente resultaten mag Mulder daarom voor Hospes naar Amerika.

Bij het Nederlands kampioenschap afstanden in Heerenveen werd Hospes achtste, met 35.53. Mulder werd negende met 35.58. De eerste vijf schaatsers mogen meedoen aan de wereldbekerwedstrijden. Doordat drie schaatsers niet naar Amerika wilden, kwam er plaats vrij voor de schaatsers die zich eerst niet kwalificeerden. Als de KNSB het reguliere schema had aangehouden, was Hospes er wel bij geweest.