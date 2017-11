Werkstraf voor berouwvolle verzekeringsfraudeur

Een inwoner van Grou is veroordeeld tot 240 uren werkstraf voor oplichting. De man was directievoorzitter van verzekeringsmaatschappij De Noorderlinge. Hij heeft daar in vijf jaar tijd meer dan een half miljoen aan verzekeringsgeld verduisterd. Hij heropende gesloten schadedossiers en voegde daar nieuwe schadebedragen aan toe. Het geld maakte hij over naar zijn eigen bankrekening. De reden van de verduistering was dat de man financieel aan de grond zat.

De man heeft meer dan de helft van het geld terugbetaald door zijn bezittingen te verkopen. Van de rechter moet hij de rest ook terugbetalen.