Bezwaren Waaksma en De Jong ongegrond

Taxibedrijven Waaksma en De Jong hebben hun rechtszaak tegen de aanbesteding van het taxivervoer in zes gemeenten in Noordoost-Fryslân verloren. De twee bedrijven vinden dat de aanbesteding niet eerlijk is verlopen en stapten daarom naar de rechter. Die bepaalde maandag dat de bezwaren van de twee bedrijven niet terecht zijn. De zes gemeenten zijn blij met de beslissing van de rechter. De bedrijven die het taxivervoer wel hebben gekregen, beginnen daar op 8 januari mee.

Pytsje de Graaf, voorzitter van het bestuur van het Mobiliteitsbureau, is blij met het resultaat. "Dit vonnis bevestigt dat we dit zorgvuldig en volgens de spelregels hebben gedaan. Het betekent ook dat we eindelijk kunnen beginnen met het nieuwe vervoersysteem voor Noordoost-Fryslân. Het gaat beginnen. Dat is ook goed nieuws voor de andere vervoerders. Door deze nieuwe werkwijze zorgen we ervoor dat ook over tien jaar de mensen die dat nodig hebben bij de dokter of school kunnen komen."