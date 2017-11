"Het is nooit te laat om met bitcoins te beginnen"

Heb jij ook bitcoins? In bitcoin is electronisch geld. Via de computer kun je dit naar elkaar overmaken, zonder tussenkomst van een bank. De koers van deze digitale munt staat op recordhoogte. Een bitcoin is bijna 10 duizend dollar waard. En dan te bedenken dat je begin van dit jaar voor dezelfde munt nog 'maar' duizend dollar kon krijgen. Als je aan bitcoins denkt, zie je misschien snelle jongens in dure pakken voor je, maar dat hoeft niet zo te zijn. Ook 'gewone' friezen hebben bitcoins of delen daarvan. Je kunt zelfs voor bijvoorbeeld 50 euro al een stukje kopen. Ook de waarde daarvan gaat omhoog als de koers stijgt.

Jorrit Meinsma werkt als cameraman bij Omrop Fryslân. Hij is er nog niet zo heel lang geleden mee begonnen. Jorrit: "Het begon deze zomer toen een collega vertelde dat hij ook bitcoins had en dat hij er een auto van had gekocht. Dus toen dacht ik, dan moet ik me er ook maar eens in verdiepen". Jorrit weet nog niet of hij zijn bitcoins snel gaat verkopen. "Ik heb niet echt een punt waarop ik zeg nu ga ik verkopen. Dat doe ik op het moment dat ik denk nu is het goed geweest, nu pak ik mijn geld".

In Friesland zijn een paar winkels waar je je aankopen met de digitale munt kunt betalen. Ook de Oudheidkundige club 'Warkums Erfskip' is met de munt bezig. Volgens penningmeester Gerrit Twijnstra doen ze dat om meer publiciteit te krijgen. "Er zijn heel veel sites waar je voor over de hele kan aangeven dat je bitcoins accepteert". Twijnstra heeft zelf vijf jaar geleden twee bitcoins gekocht. Ze kosten toen 250 euro. De waarde is nu flink gestegen, maar ook hij denkt nog niet over verkopen.