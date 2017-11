Radio Stad Harlingen en Eenhoorn praten over fusie

De lokale radiozenders in Harlingen en de nieuwe gemeente Waadhoeke willen met elkaar verder. De besturen van Radio Stad Harlingen en Eenhoorn zijn met elkaar in gesprek over een fusie. Komend jaar moet er meer duidelijk worden. De plannen komen uit het voornemen van de Organisatie van Lokale Omroepen in Nederland, dat lokale omroepen meer moeten samenwerken.

Het bestuur van Radio Stad Harlingen heeft het over een ''beetje gedwongen'' samenwerking, maar zegt dat de omroepen elkaar al goed hebben gevonden. Eenhoorn en Radio Stad Harlingen werken incidenteel al samen, zoals met de PC in Franeker. De programma's zullen zoveel mogelijk hetzelfde blijven.