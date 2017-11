Gevaarlijke Sneker bestuurder zonder rijbewijs opgepakt

Een 44-jarige inwoner van Sneek is zondag door de politie aangehouden vanwege gevaarlijk rijgedrag. De politie kreeg melding van een persoon die met zijn auto bijna ongelukken veroorzaakte. Op de Centrale As bij De Westereen kreeg hij een stopteken van de politie maar reageerde hier niet op. Ook toen agenten voor hem gingen rijden met het 'volg'-teken, kwam er geen reactie. Hij haalde de politie zelfs nog twee keer in. Daarbij slingerde hij over de weg.

Omdat hij erg langzaam reed, werd hij tot aan Dokkum gevolgd. Toen hij de auto aan het Fûgellân parkeerde kon hij worden aangehouden. Hij wilde zich nog losrukken maar dit lukte niet. De man was onder invloed van drugs. Hij had ook geen rijbewijs.