Politie ziet geen verband tussen autobranden Leeuwarden

De politie ziet nu nog geen verband tussen de autobranden van de laatste tijd in Leeuwarden. Volgens een woordvoerder is het nog te vroeg om te zeggen dat een pyromaan actief is. De oorzaak voor de branden kan volgens de politie heel verschillend zijn. Er kan sprake zijn van kortsluiting, verzekeringsfraude of een ruzie in de relatiesfeer. Omdat in een stad als Leeuwarden veel auto's bij elkaar staan op parkeerterreinen, is de kans groot dat bij een brand meerdere auto's beschadigd raken.

Zondagmorgen vroeg raakten drie auto's op de Werkmanslust zwaar beschadigd bij een brand. De politie doet hier onderzoek naar, omdat er mogelijk sprake is van brandstichting. Getuigen kunnen zich melden bij de politie.