Festival At the Watergate in Sneek begint een dag eerder

Het muziekfestival At the Watergate in Sneek begint een dag eerder. De officiële opening van het festival met meer dan 7.000 deelnemers uit binnen- en buitenland is op 9 mei. Maar omdat een deel van de muzikanten al op 7 of 8 mei aankomt, geven ze in de aanloop van de opening alvast optredens. Het gaat om repetities die ook voor het publiek toegankelijk zijn. Vooral Sneker muziekleerlingen en ruim duizend Duitse deelnemers hadden hierom gevraagd.

Na de opening op 9 mei volgen twee dagen van optredens. At the Watergate wordt gehouden in het kader van Culturele Hoofdstad.