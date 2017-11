Verenigd Links steunt medewerkers De Friesland

Medewerkers van zorgverzekeraar De Friesland krijgen steun van de fractie van Verenigd Links in hun strijd tegen de fusieplannen met Zilveren Kruis. De fractie is begonnen met een petitie op Petitie.nl. Ze vinden dat medewerkers voortaan moeten meebeslissen over fusieplannen. Dat moet voorkomen dat er bijna automatisch ontslagen volgen na een fusie. Dit gaat volgens de fractie een stap verder dan de inspraak via de ondernemingsraden.

Verenigd Links roept klanten van de zorgverzekeraar op om het personeel te steunen.