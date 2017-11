Drukkerij Van der Eems: "Zelf kerstkaarten maken populair"

Drukkerij Van der Eems maakt zich op voor een drukke tijd. Er worden steeds weer meer kerstkaarten verstuurd en die worden bij Van der Eems gedrukt. Volgens directeur Durk-Jorrit van der Eems is het weer hip om een echte kaart te versturen. De digitale kerstkaart, daar kun je geen emotie mee overbrengen. Van der Eems: "Eigenlijk leeft het weer opnieuw op. Met name door de opkomst van internet is het tegenwoordig weer mogelijk om voor een lagere prijs je eigen kerstkaart te maken. Mensen kunnen zelf het ontwerp maken met tekst en foto's. De kans dat er nog iemand is met dezelfde kerstkaart is onmogelijk."

De drukke tijd bij Van der Eems begint vanaf dit weekend. Dan wordt er zeven dagen in de week gewerkt. "Vooral na Sinterklaas is het twee weken lang vreselijk druk. Dan is het overleven," zegt Van der Eems.