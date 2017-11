Friese sportlieden op shortlist voor Sportgala NOC*NSF

Er staan veel Friese sportlieden op de shortlist voor het NOC*NSF Sportgala op 19 december. Het NOC*NSF en de NOS maken ieder jaar, in samenwerking met de jury, een lijst van grote sportprestaties. Dit jaar werd op zondag voor het eerst een zogenaamde shortlist gepubliceerd, van waaruit de jury komende week de definitieve nominaties gaat kiezen. Eerder werd ook altijd zo'n shortlist gemaakt, maar het is de eerste keer dat die openbaar is gemaakt.

Veel Friezen

De Friese sportmannen Sjinkie Knegt en Sven Kramer staan op de shortlist voor het Sportgala. Ook zeilster Marit Bouwmeester uit Warten doet mee om de prijs van sportvrouw van het jaar. In de categorie coach vinden wij ook twee Friezen: zeilcoach Roelof Bouwmeester en Eelke van der Wal, trainer van de paralympische fietsers.

Op 3 december wordt bekend gemaakt welke sportlieden genomineerd worden. De daadwerkelijke stemming vindt plaats op 19 december bij het Sportgala, vlak voor de televisie-uitzending van de NOS.