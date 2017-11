Meer jonge grutto's opgegroeid dan in voorgaande jaren

Er zijn landelijk zo'n 12.000 jonge grutto's opgegroeid dit jaar. Dat heeft de Vogelbescherming zondag bekend gemaakt. Dat zijn er meer dan de voorgaande jaren, maar nogsteeds niet genoeg om de hedendaagse populatie van 34.000 grutto's in stand te houden. Daarvoor hadden het er 18.000 moeten zijn. Doordat het weer behoorlijk goed was de afgelopen lente, waren er in verhouding meer insecten, en dat betekent meer eten voor de vogels.

Om meer gruttokuikens groot te brengen, zijn er meer kruidenrijke weides nodig, zegt Kees de Pater van Vogelbescherming Nederland. Hij ziet wel dat er op landelijk niveau, meer aandacht lijkt te komen voor weidevogels, en dat er meer maatregelen worden getroffen, waar de vogels van profiteren. De komende lente is het al heel vruchtbaar om meer 'plas-dras' gebieden te maken in de weides. Op korte termijn helpt ook het bestrijden van vooral de vos.