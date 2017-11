Friese gemeenten geen behoefte aan centrale vuurwerkshow

De Friese gemeenten zien geen heil in centrale vuurwerkshows. Dat blijkt uit een onderzoek van de NOS en de regionale omroepen naar het vuurwerkbeleid van de gemeenten. De Stichting Maatschappij en Veiligheid, van voorzitter Pieter van Vollenhoven, riep de gemeenten eerder op om centrale vuurwerkshows te organiseren, en tegelijk het particulier afsteken van vuurwerk te beperken tot speciale vuurwerkshows, of zelfs te verbieden. Die oproep heeft weinig opgeleverd. Er zijn in Nederland slechts zeven gemeenten met een centrale vuurwerkshow. Er zijn geen Friese gemeenten met een eigen vuurwerkshow. Leeuwarden heeft die in het verleden wel gehad, maar is daar twee jaar geleden mee opgehouden.

Vuurwerkvrije zones

Ook voor het instellen van vuurwerkvrije zones voelen de meeste gemeenten weinig. Er zijn dit jaar slechts drie gemeenten met een dergelijke zone. De gemeenten Leeuwarden, Smallingerland en Harlingen hebben vuurwerkvrije zones bij ziekenhuizen, ouderenhuizen en kinderboerderijen ingesteld. Het vuurwerk mag tegenwoordig alleen worden afgestoken op oudjaarsavond, tussen 18.00 's avonds en 2 uur 's ochtends. De grote meerderheid van de gemeenten is tevreden over die periode.

Carbid

Verschillende Friese gemeenten geven aan dat, door de grote populariteit van het carbidschieten, de overlast door vuurwerk de laatste jaren toeneemt. Dat geldt bijvoorbeeld voor de gemeente Dantumadiel. Omdat liefhebbers van knalvuurwerk overdag al enorm druk zijn met carbid, wordt tijdens de jaarwisseling veel minder vuurwerk afgestoken. Vanwege de overlast van vuurwerk wordt er ieder jaar wel gediscussieerd over een mogelijk verbod op consumentenvuurwerk. De Friese gemeenten zijn hier geen voorstander van, voornamelijk omdat dat toch niet te handhaven is.