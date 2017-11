Nederlaag Sneek Wit Zwart, winst voor VV Heerenveen

Voetbalclub Sneek Wit Zwart heeft zondagmiddag met 3-1 verloren van De Bataven uit Gendt. In Gelderland kwamen de bezoekers al na een minuut op achterstand door een goal van Nunes. Tien minuten later lag de bal weer in het net. Van Huet scoorde toen het tweede doelpunt voor De Bataven. Vlak voor de pauze maakte de thuisploeg ook de 3-0. Het enige doelpunt van Sneek Wit Zwart kwam in de vijftigste minuut op naam van Lubbers.

VV Heerenveen slaagde er zondagmiddag wel in een overwinning te pakken. Thuis won de ploeg met 1-0 van RKHVV uit Huissen. Doelpuntenmaker voor de mannen uit Heerenveen was Kevin Regts, die in de 51ste minuut de wedstrijd besliste.