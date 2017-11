De korfballers van SCO zijn zondagmiddag in de zaal in Wolvega tegen een flinke nederlaag aangelopen. In de partij in de hoofdklasse werd het uiteindelijk 18-27 in het voordeel van Wageningen. Bij rust stonden de gasten al op voorsprong: 7-13. In de tweede helft bouwde Wageningen de score nog verder uit. SCO kwam daarna niet meer in de buurt van de bezoekers.

Volgende week zondag spelen de korfballers een wedstrijd tegen Groningen.