Nyck de Vries negende in laatste race Formule 2

Autocoureur Nyck de Vries uit Uiterwellinga heeft zijn Formule 2-seizoen zondag zonder spektakel afgesloten. In de sprintrace in Abu Dhabi kwam De Vries als negende over de streep. Kampioen Charles Leclerc uit Monaco besloot zijn geweldige seizoen met een overwinning. Tweede eindigde Alexander Albon, de laatste podiumplaats ging naar Nicholas Latifi.

Zaterdag kon de Friese autocoureur na een goed begin ook geen indruk maken. In die hoofdrace eindigde De Vries op de zesde positie. Nyck de Vries moet nu tot na de winter wachten op het nieuwe seizoen van de Formule 2. Volgend jaar rijdt hij voor een ander team: Prema Racing.