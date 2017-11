Mogelijk toch weer gaswinning bij Langezwaag

Het lijkt erop dat er toch weer gas gewonnen mag worden uit de derde put bij Langezwaag. Het ontwerpbesluit van de minister wijst daarop. Dat meldt het Staatstoezicht op de Mijnen. Die instantie had eerder gedreigd met een dwangsom van maximaal tien miljoen euro, als het gaswinningsbedrijf Vermilion naar gas zou boren in de derde put.

Die dwangsom is nu ingetrokken. Het gemeentebestuur van Heerenveen is daar niet blij mee. Burgemeester en wethouders moeten nog nadenken over wat ze hiermee willen doen.