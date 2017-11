Leeuwarder politie verwarmt dronken Fransman

De Leeuwarder politie heeft zaterdagnacht een tijdje een dronken Frânsman (50) opgevangen. De man meldde zich 's nachts om kwart voor drie zo dronken als een tor bij het politiebureau aan de Holstmeerweg. De man had geen idee waar hij was of waar hij zijn auto had gelaten.



Om de man te behoeden voor onderkoeling, gaf de politie hem warme koffie en een warme plek om weer langzaam te ontnuchteren.