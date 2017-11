Robbert Schilder vraagteken bij Cambuur

Robbert Schilder is nog een vraagteken bij Cambuur. De aanvoerder is licht geblesseerd en het is nog niet duidelijk of hij maandag fit genoeg is om aan te treden in de uitwedstrijd tegen FC Eindhoven. Jurjan Mannes raakte in de wedstrijd van vrijdag tegen FC Den Bosch zwaar geblesseerd. Hij brak zijn kuitbeen. Mannes is vrijdag al geopereerd en is op zijn minst drie maanden uitgeschakeld. Ook Martijn van der Laan speelt maandag niet; ook hij heeft last van een kuitblessure. Hij hoopt vrijdag weer fit te zijn.



Sai van Wermeskerken is de vervanger van Mannes. Daan Boerlage viel vrijdag voor hem in, maar trainer Marinus Dijkhuizen was daar niet tevreden over. Als Robbert Schilder niet speelt, dan is Omar el Baad zijn vervanger. FC Eindhoven-SC Cambuur is de strijd tussen de nummers 12 en 14 van de ranglijst. Eindhoven heeft 18 punten; Cambuur 14. Bij Eindhoven speelt Mart Lieder in de spits. Hij is met 13 goals de topscorer van de Jupiler League.