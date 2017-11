Nederlandse bobslee 17e bij World Cup in Whistler

De Nederlandse bobsleeërs zijn zaterdag bij de wereldbekerwedstrijden in het Canadese Whistler als zeventiende geëindigd. De viermansbob met Jeroen Piek uit Heerenveen moet één seconde toegeven op de winnaar, het team van de Rus Alexander Kasjanov. Eerder werd de Nederlandse bob 19e en 18e. Voor Olympische deelname is een top twaalfnotering nodig. Bobsleeër Dennis Veenker uit Damwâld was reserve. Hij hoefde niet in actie te komen.



Het team gaat nu naar Duitsland, voor een wedstrijd om de Europa Cup. In het weekeinde van 9 en 10 december staat weer een wereldbekerwedstrijd op de agenda. Die is dan in het Duitse Winterberg.