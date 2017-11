Unieke opname met hoofdredacteur Wisses van Bokwerder Belang

"Tot u spreekt, vanuit Bokwerd in Friesland, Wabbe Wisses Rzn, hoofdredacteur van het Bokwerder Belang ". Zo begint de opname die radioman Herry Kuipers van Leeuwarden bij het opruimen van zijn argief gevonden. Ht is de originele opname van een interview dat hij halverwege de jaren '80 met Van der Velde had. "Het leuke is dat het niet een gesprek is met Rink van der Velde als persoonlijkheid, maar in zijn creatuur van Wabbe Wisses. Hij speelt in de hele opname die rol." Bokwerder Belang was van 1970 tot 1992 een rubriek in de Leeuwarder Courant, gescrheven in het Bokwerds: Nederlands met veel Frisismes. Het dorpje Bokwerd bestond niet en de schrijver Van der Velde kon er al zijn fantasie in kwijt. De herkenberheid van wat er speelt op een klein dorp in combinatie met het Bokwerds sprak een groot publiek aan.



Fictieve dorpjes



Kuipers werkte toen voor de KRO voor het literaire radioprogramma Spektakel. Eén keer in de maand hadden ze een apart programma dat Trippe heette. Dat was een fictief dorpje waar men zich alleen maar met literatuur bezig hield. Als Kuipers bij zijn ouders in Leeuwarden was las hij in de Leeuwarder Courant de stukjes van Bokwerder Belang. Hij zag overeenkomsten en zodoende reisde hij af naar Gorredijk voor een interview met Wabbe Wisses Rzn, de hoofdredacteur van Bokwerder Belang. Het interview begint met een open brief aan de inwoners van het dorpje Trippe waarna Van der Velde meer vertelt over het dorp Bokwerd en over de persoon Wabbe Wisses. Zo komen we er bijvoorbeeld achter dat Wabbe Wisses eerder postbode was en dat hij liever niet heeft dat de mensen in het dorp boeken van de schrijver Rink van der Velde lezen.



Verrast



Oud-collega Bonne Stienstra is verrast dat Van der Velde Nederlands spreekt in het gesprek en het niet aangedurfd heeft om het gesprek in het Bokwerders te doen. "Hij had het lef moeten hebben om te denken, nou ja, dan verstaan ze mij maar niet". Met Stienstra en twee oud-collega's van hem, Willem Stegenga en Pieter de Groot, duikt Buro de Vries in de geschiedenis van it fenomeen Bokwerd. Een fenomeen dat, denkt De Groot, niet het eeuwige leven heeft: "Het is aan het uitsterven en daarom is zo'n stukje nu min of meer museaal nog interessant." Op de site van Buro de Vries staat ook de originele opname met Rink van der Velde in de rol van Wabbe Wisses Rzn.