Hulpdiensten opgeroepen voor auto te water in Stiens

De hulpdiensten zijn zondagochtend vroeg massaal opgeroepen, omdat aan de Noordwesttangent in Stiens een auto in het water lag. Een voorbijganger belde 112 toen hij de auto in de sloot zag. De hulpdiensten kwamen er snel achter dat er niemand in de auto zat.



Na onderzoek bleek dat de bestuurder zelf uit de auto was geklommen. Thuis had hij de meldkamer ingelicht. Daar was de boodschap echter niet doorgegeven aan de anderen, waardoor een collega op zondagochtend alsnog alarm sloeg.